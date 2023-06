Večjezični vrtec Ringa Raja je praznoval 25. rojstni dan

Pred 25 leti je vrtec Ringa Raja v Ledincah odprl svoja vrata. Minuli petek, 16. junija, so vabili na praznovanje obletnice v Kulturni dom Ledince. Na sporedu pa ni bilo samo praznovanje obletnice vrtca, temveč tudi zaključek leta ljudske šole Ledince in skupnega projekta obeh izobraževalnih ustanov. V sklopu slavja so šolarji in šolarke ljudske šole Ledince uprizorili igro Sapramiška. Sapramiška je zgodba o najsrečnejši miši na svetu. Pravljica je delo Svetlane Makarovič. Po nastopu v Kulturnem domu se je fešta nadaljevala pri ljudski šoli Ledince s sejmom, kjer so obiskovalci lahko kupili razne izdelke otrok, s tombolo in dobro jedjo in pijačo.

