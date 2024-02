Slovensko prosvetno društvo Zarja iz Železne Kaple je v nedeljo, 11. februarja, pripravilo pustno prireditev, ki je dvignila smeh in dobro voljo v vseh prisotnih. Društvenice in društveniki so že v sredini januarja začeli vaditi za nastope. Na odru so se vrstili smešni skeči, v katerih je bilo v ospredju dogajanje v kapelških grapah. Spored so na odru odigrali kar dvakrat. Na odru in v ozadju je sodelovalo nad 30 ljudi.