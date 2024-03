Mladi rod na krmilu letošnjega koncerta Koroška poje

52. pevska revija »Koroška poje« je za nami, glavno vlogo na odru in deloma tudi za njim je letos prevzela mladina, nastopili so le mladinski zbori oz. skupine. Eden viškov je bil nastop projektnega zbora »Mladina poje«, ki ga sestavljajo mladi koroški Slovenci in Slovenke. Zbor se je prvič srečal lani novembra, vadili pa so prav za nastop na današnjem koncertu. Zbor so pri vajah vodile Lucia Haab, Veronika Lesjak in Alina Priebernig. Med drugim smo lahko prisluhnili moderni priredbi ljudske pesmi »Dekle na vrtu«, ki jo je projektni zbor zapel pod taktirko Lucie Haab in ob spremljavi Mira Müllerja in Katharine Schuster. Poleg mladinskega projektnega zbora so nastopili JAMzi (Celovec), Skupina Sanje (Suha), Voxon Music Academy (Koroška in Ljubljana), Sweethearts (Dobrla vas), Lipov cvet (Velikovec), Zbor višje stopnje Slovenske gimnazije in Dečle Danice (Šentprimož). Kot gosta koncerta sta na oder stopila Dekliški zbor Gimnazije Celje-Center, iz Italije pa Mladinski zbor Emil Komel. Sceno in režijo je prevzela Lara Vouk, skozi program sta vodila Leonard Krušic in Brina Kušej. Pevsko revijo Koroška poje je tudi letos zelo uspešno organizirala Krščanska kulturna zveza (KKZ), Dom glasbe je bil napolnjen do zadnjega mesta. Med številnimi obiskovalci so bili krški škof Jože Marketz, državna sekretarka na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar, deželnozborska poslanca Stefan Sandrieser in Franc Jožef Smrtnik, strokovna nadzornica Sabine Sandrieser, vodja SJK Marjan Čik in ravnateljica Slovenske gimnazije Zalka Kuchling.