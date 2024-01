65. Čebelarski ples pri Podobniku: Njihove čebelice se pasejo sredi neokrnjene narave

Čebelarsko društvo Železna Kapla-Bela je v soboto, 27. januarja v gostišču Podobnik v Beli priredilo že 65. Čebelarski ples. Članstvo društva pod vodstvom predsednice Michele Haderlap poudarja neoporečno kvaliteto svojega medu, pridelanega sredi neokrnjene narave v Železni Kapli, Lepeni in na Obirju. Mlajše obiskovalke in obiskovalci plesa so uživali v disku v kleti, medtem ko so se plesni pari zgoraj vrteli ob glasbi priljubljenega ansambla Rosa. Več o 65. Čebelarskem plesu preberite v 5. številki Novic.