Odmeven koncert z gosti v Pliberku: Modrijani so vžgali 

Do zadnjega mesta napolnjena je je bila dvorana KD Pliberk, ko je Ansambel Modrijani 21. marca vabil na koncert pod geslom »Najlepše ljubezenske«. Uspešnemu ansamblu je s pesmijo »Ti moja rožica« uspelo prodreti tudi čez mejo, nalezljivo melodijo slišimo tudi na veselicah po avstrijskem Koroškem, od beljaškega sejma do pliberškega jormaka. V Pliberk so Modrijani s seboj pripeljali zakonca in pevca v duetu Uroša in Tjašo ter Silva Pliberška. Pliberšek, doma v Oplotnici na Pohorju, je dejal, da ima po očetovi družinski veji dva roda nazaj korenine v Pliberku. Domneva, da je družina prav zaradi tega dobila ime Pliberšek: »Na odru sem imel občutek, kot da bi bil spet doma.« Koncert v Pliberku so Modrijani zaključili s skupno pesmijo, v dvorani je zadonela zimzelena »Šumijo gozdovi domači«.

Silva Pliberška bomo lahko spet videli in slišali 7. julija 2024 v Podnu na koncertu Petje pod Lipo …