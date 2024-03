46. zimski pohod na Arihovo peč: Letos po kopnem do obnovljenega bunkerja

273 pohodnic in pohodnikov se je letos udeležilo tradicionalnega, že 46. zimskega pohoda do partizanskega bunkerja pod Arihovo pečjo. Čeprav je še koledarska zima, so bile letos poti kopne, a razmočene od dežja v preteklih dneh. Razcveteli telohi so ob poti naznanjali skorajšen prihod pomladi, pohodnike je pri bunkerju pričakal sprejem z žganjem, na cilju pa pogostitev, za katero je poskrbelo članstvo SPD Rož. Pohod na Arihovo peč skupaj z društvom in Slovenskim planinskim društvom Celovec organizira Slovenska športna zveza. Skupaj z organizatorji in njihovimi pomočniki se je na Čemernici zbralo preko 300 ljudi, ki so po končanem pohodu uživali v glasbi Muzikantov brez toka.