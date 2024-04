Franz Starz prejel 17. Kugyjevo nagrado

Franzu Starzu (76) je Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (SKS) v četrtek, 25. aprila, podelila 17. Kugyjevo nagrado. Starz je prejel nagrado za svoje življenjsko delo in posebne zasluge na področju kulture in zborovske glasbe ter za dejavnosti na narodno-političnem in čezmejnem področju. Slavilni govor s kančkom humorja je imel predsednik SPD Vinko Poljanec Miha Lipnik. Zapel je Moški pevski zbor Vinko Poljanec, ki že 41 let prepeva pod taktirko Franza Starza. Pred nedavnim je Franz Starz predal sinu Stefanu tonske vilice. Vodenje zbora si bosta oče in sin v bodoče delila. Navzoče je pozdravil predsednik SKS Bernard Sadovnik. Zapel je še kvartet Nomos. Zaključne besede pa je spregovorila podpredsednika SKS Zalka Kuchling. Starzu se je za angažma v samostojnem političnem gibanju zahvalil tudi občinski svetnik občine Škocjan Marco Hobel. Podelitev je potekala v gostilni Am See družine Picey v Zgornjih Žamanjah.