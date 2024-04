Vigredni koncert moškega pevskega zbora Vinko Poljanec iz Škocjana

Okoli 400 ljudi je v soboto, 13. aprila, napolnilo kulturno dvorano K3 v Škocjanu. Prišli so na tradicionalni vigredni koncert, ki ga vsako leto organizira domači moški pevski zbor, poimenovan po koroškoslovenskemu politiku in župniku Vinku Poljancu (1876–1938). Poljanec velja za prvo žrtev nacizma med koroškimi Slovenci. Skozi večer je vodil Miha Lipnik, predsednik SPD Vinko Poljanec. Na odru je poleg domačega zbora pozdravil Vokalno skupino Lipa iz Velikovca, Quartett Oisternix z Zilje in Kvartet Nomos. MoPz Vinko Poljanec že 40 let vodi Franz Starz, v drugem delu koncerta je zbor prvič vodil njegov sin Stefan Starz. Prvič v zgodovini zbora so zapeli tudi angleško pesem. Med gosti so bili škocjanski župan Thomas Krainz, požupan Lojze Lach, predsednik deželne EL Gabriel Hribar, občinska odbornica Andreja Škof, zborovodkinja Miriam Sadnikar, predsednica Društva upokojencev Podjuna Helka Mlinar, predsednica KKD Vogrče Verena Jamer, prevajalka Sonja Kert-Wakounig, predsednik SGZ Benjamin Wakounig, vodja SJK Marjan Čik in številni drugi.