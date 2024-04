Slovenski Kras se je predstavljal v Celovcu: Lipicanci so tokrat ostali na Krasu

Slovenski Kras je dal ime krasoslovju, svetovni vedi o kraških pojavih, od tam pa tudi izvirajo bele kobile, iz katerih se je s križanjem razvila pasma lipicancev. Ti plemeniti konji sicer v petek, 26., in soboto, 27. aprila, niso sodelovali na dvodnevni predstavitvi slovenskega Krasa v trgovinskem centru Südpark, zato pa so se na njem predstavili absolventi višje strokovne šole iz Sežane, kjer poučujejo tudi obdelavo lesa in kamna. Poleg njih so na predstavitvi sodelovali ponudniki turističnih destinacij, kraškega pršuta in terana, pa tudi koroške dvojezične šole so se v petek s pesmijo predstavile tako občinstvu kot tudi gostom s Krasa. Petkov dopoldan so skupaj oblikovali šolarji LŠ Lipa ob Vrbi, LŠ 24, LŠ Mohorjeve, a tudi šolarji osnovnih šol v Sežani in Dutovljah. Po nastopih koroških šolskih zborov je sledila skupna pesem z gosti s Krasa, skupaj so otroci zapeli pesem Tisti ljudje Rudija Bučarja. Predvsem med refrenom, ki govori o nas kot tistih ljudeh, »ki pojemo in plešemo, ki smo s soncem obsijani in gledamo naprej«, je bilo v trgovskem centru težko preslišati optimizem in radost slovenske pesmi. Popoldne je bilo na sporedu mreženje, v soboto pa so kulturni program v celoti oblikovali gostje, Pihalna godba in MoPZ Sežana, pa tudi MoPZ Slavnik.