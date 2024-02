Selski pust: Kvintet bratov Smrtnik spet na odru

Kdor pozna Selski pust, ve, da se bo s pustne prireditve za odrasle vrnil nasmejan. Društveniki KPD Planina Sele so letos s prizori in skeči pripravili skoraj tri ure sporeda. Ta je vseboval mnogo lokalnega dogajanja, prizore in predstavitve »domačinov«. Še posebno veliko aplavza je letos požel nastop selske variante Kvinteta bratov Smrtnik. Miran Kelih se je tudi tokrat izkazal za odličnega imitatorja glasu, giba in mimike Franca Jožefa Smrtnika.

Navduševali so tudi drugi prizori: bodisi scena iz nove poslovalnice Posojilnice v Selah (Miran Kelih, Simona Roblek, Samuel Oraže) ali tradicionalni vsakoletni točki »V otroški sobi« (Jaka Dovjak, Matjaž Kelih, Jona Kelih) in »Novice« (Marko Oraže, Roman Roblek Lukov).