Prvi Ples Danice je bil na sporedu leta 1971. 50. Ples Danice pa se je odvijal v soboto, 3. februarja v Kulturnem domu v Šentprimožu. Zlati ples je obiskovalkam in obiskovalcem nudil pevski pozdrav, polnočni vložek, ki se je začel že malo pred polnočjo, vrnitev tradicionalne pijače Leden Danice, bogat srečelov in še veliko več. Večer poln petja, plesa in veselja je navduševal vse generacije. Na dobro obiskanem plesu je za vroče ritme poskrbel Ansambel Rosa.