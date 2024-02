Društvo SPD Edinost Škofiče je v petek, 9. februarja, vabilo na nepozabno otroško pustovanje v telovadnico ljudske šole Škofiče. Mlado in staro je navdušil nastop klovnese – »Ifigenije Sfrčkljane«. Eva Škofič Maurer je prva slovenska klovnesa, z dolgoletno kariero in izobraževanjem v cirkuški in estradni umetnosti. Pri petnajstih letih se je vpisala na Moskovsko akademijo za cirkuško in estradno umetnost. Člani SPD Edinost Škofiče so poskrbeli za jed in pijačo