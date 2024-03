Leni in Vroni sta kuhali s Phuong Ogris: Ko na Radišah zadiši po Vietnamu

Leni Ogris, Veronika Lampichler in Phuong Ogris so v soboto, 2. marca, v Kulturnem domu na Radišah vodile kuharsko delavnico radiškega pečenja in vietnamske kuhinje, okoli 60 ljudi se je odzvalo vabilu. Domači kulturni dom je bil poln privlačnih, deloma poznanih, deloma pa eksotičnih vonjav. Pogled na mize je razkrival pripravljene kuharske deske in nože, fritezo in vok. Medtem ko je Veroniki Lampichler vzhajalo testo za ocvrte miške, je Leni Ogris demonstrirala pripravo in peko manjših rženih kruhkov. Phuong Ogris, ki se je pred 25 leti iz Vietnama priselila na Radiše, pa je predstavila pripravo spomladanskih zvitkov in na tenko narezane svinjske ribice z zelenjavo. Na kuharskih deskah so se večinoma ženske, a tudi moški preizkusili v zvijanju pomladanskih zvitkov. Viet­namski so zaviti v namočen rižev papir, ki ga skupaj držijo razkuhani in skupaj stisnjeni riževi rezanci. Medtem ko so miške že zdavnaj izginile s pladnjev in so rženi kruhki sveže pečeni prispeli iz pečice, je kakih 20 ljudi še vedno zvijalo pomladanske zvitke. Ob petih popoldne se je kulturni dom že precej spraznil, tako da je le malo ljudi na kraju samem lahko uživalo v azijsko pripravljeni svinjini z zelenjavo, kar je zaradi premajhne temperature voka trajalo malo dlje. Leni Ogris in Vroni Lampichler, ki že vrsto let vodita kuharske tečaje na Radišah, sta se izkazali kot izkušeni mojstrici peke in cvrtja, medtem ko je Phuong Ogris na žalost iz rok ušel čas.