Že od leta 1998 otroški vrtec Ringa Raja spremlja razvoj malčkov in spodbuja njihovo usvajanje slovenščine, nemščine in italijanščine. Vrtec vodi Mateja Schaap Sevšek, ki nam je predstavila delo svojega tima.

Prihajate iz Ljubljane, zdaj pa že vrsto let vodite vrtec Ringa Raja v Ledincah. Kako bi na kratko orisali svojo življenjsko pot?

Mateja Schaap Sevšek: Leta 1995 me je ljubezen iz Nizozemske privedla na Koroško, ker je mož tukaj dobil zaposlitev. Spočetka mi ni bilo lahko navezati stikov, navajena sem bila odprtih Nizozemcev, na Koroškem pa je to trajalo malo dlje. Sčasoma so se poti začele odpirati. S spremembami v politiki in v odnosu do jezikov se je situacija znatno spremenila. Dobila sem tri otroke in navezala stike s koroškimi Slovenci. Marija Novak Trampusch iz društva Ringa Raja me je motivirala, da sem v vrtcu leta 2000 začela delati kot vzgojiteljica za slovenski jezik. Prvih osem let sem bila pristojna za slovenščino, leta 2008 pa se je moja odgovornost povečala, saj sem prevzela vodstvo vrtca.

Kako ste svoje naloge doživljali na začetku?

Začetek ni bil lahek. Imela sem dve leti izkušenj iz vrtca v Sloveniji, kjer pa je bil sistem popolnoma drugačen. Sprva nisem znala nemško, zato sva se s kolegico pogovarjali po angleško, skupaj sva določili teme, potem pa sva izvajali vsaka svoj program. Veliko sem se učila in sem »zorela«, tako da so se stvari sčasoma razvile in sprostile.

Zdaj vrtec deluje že 25 let …

Vrtec Ringa Raja je vrata odprl septembra 1998 v prostorih Hotela Mittagskogel oz. p. d. pri Borovcu, potem pa je občina zgradila novo poslopje, kamor smo se preselili leta 2005. Imamo zelo dobre delovne pogoje v velikih in svetlih prostorih z velikim vrtom. V istem poslopju je občinski vrtec z dvema skupinama otrok in z vzgojiteljicami, s katerimi smo v prijateljskih odnosih. Mislim, da so starši, ki so bili pobudniki vrtca Ringa Raja, veliko spremenili v občini Bekštajn, kjer nas zdaj sprejemajo in cenijo. Čuti se dobro delo društva in vestno vodstvo predsednika mag. Marjana Galloba.

Kakšen je vaš pedagoško-jezikovni koncept?

Razvoj otrok spremljajo Annamaria Guerra, Mirjam Glantschnig, Mateja Schapp Sevšek in Martin Koren.

Držimo se koncepta profesorja Gombosa s celovške univerze, in sicer po modelu »ena oseba – en jezik«. Seveda je to možno le z zelo požrtvovalnim in sposobnim timom. Imam odlično sodelavko, dvojezično vzgojiteljico Mirjam Glantschnig, vse od odprtja podpira vse »kote« vrtca asistent Martin Koren, trikrat na teden pa z nami dela še asistentka za italijanščino Annamaria Guerra. Vrtec sodeluje s Slovensko glasbeno šolo, zato enkrat na teden prihaja v vrtec Janja Kassl in vodi glasbene urice. Vsako leto se posvetimo drugi temi, letos je na vrsti »kulinarika pri nas doma«, zato smo celo leto kuhali in skupaj oblikovali malo kuharsko knjigo.

Kaj pa struktura vrtčevskega dneva?

Imamo skupino otrok od tretjega do šestega leta, ki jo delimo na podskupine le, kadar delamo v različnih jezikih. Sicer otroci ostajajo skupaj pri prosti igri, hranjenju in igri na vrtu. Kar se tiče jezikovnega predznanja, imamo precej govorcev slovenščine, ki prihajajo predvsem iz naše občine, imamo tudi otroke, ki se s slovenščino srečujejo le pri sorodnikih, npr. pri starih starših, in le nekaj začetnikov. Glede na predznanje prilagodimo program dela, tako da vsakega otroka »ujamemo« na njegovi ravni in spremljamo njegov razvoj skozi vsa tri leta.

V petek, 16. junija, praznujete 25. obletnico vrtca Ringa Raja. Kaj ste pripravili?

Pred pandemijo me je dr. Gerald Salzmann povabil k sodelovanju pri projektu o neprekinjenem učenju jezikov od vrtca do šole. Povezali smo se z Ljudsko šolo Ledince in tri leta otroke pripravljali na sproščen prestop iz vrtca v šolo: otroci so spoznali šolsko poslopje, obraze učiteljic in učiteljev, zvoke, kot je šolski zvonec … S šolarji so skupaj bobnali, ustvarjali, se družili in obiskovali, tako da šola za vrtčevske otroke ni več nekaj tujega in da se res veselijo prehoda v šolo. Projekt je spremljala Ingrid Strießnig s Šolske direkcije, zdaj pa smo pripravili še skupno zaključno slavje. 16. junija ob 16.00 bo v Kulturnem domu Ledince na programu krajši vrtčevski program, nato pa gledališka predstava Ljudske šole Ledince. Potem bo pri šolskem poslopju semenj s stojnicami. Na otroke čakajo razne postaje: od jahanja, skakalnega gradu, malega živalskega vrta, šminkanja, krašenja medenih src, tombole pa vse do kulinaričnih posladkov.

Za zaključek pa še osebno vprašanje: bi se želeli vrniti v Slovenijo?

Rada se vračam v Slovenijo in obiskujem sorodnike, ampak na Koroškem je moj dom, tu so moji otroci in tu se počutim sprejeto. Vrtec Ringa Raja je postal pomemben del mojega življenja, tako da zdaj Koroške ne bom več zapustila.