Nastop talentov Voxon Music Academy: Poklon Eltonu Johnu, Georgeu Michaelu in Stevieju Wonderju

Vokalni talenti Voxon Music Academy so očarali občinstvo z atmosferskim poklonom Eltonu Johnu, Georgeu Michaelu in Stevieju Wonderju na izredno zanimivem tribute koncertu v Kulturnem domu Pliberk. Vokalna trenerka Mateja Zwitter je s pevkami in pevci sestavila pester program, v katerem so bile tudi svetovne uspešnice »Rocket Man« Eltona Johna, »Careless Whisper« Georgea Michaela in »Superstition« Stevieja Wonderja. Profesionalna zasedba z vodjo Žanom Hauptmanom (klavir), Goranom Sarjašem (bas) in Pavlom Čebaškom (bobni) je prostor napolnila z vznemirljivimi ritmi in neustavljivo energijo. »Čudovito je videti, kako zelo napredujejo naši pevski talenti iz koncerta v koncert,« je povedal direktor akademije Danilo Katz, ki je tudi poskrbel za dober zvok in bil navdušen nad nastopi glasbenikov. Obenem se je zahvalil Zveznemu ministrstvu za izobraževanje, znanost in raziskave in Uradu za Slovence v zamejstvu za podporo.