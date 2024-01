Zbrali so 4163 € za vrstnike, ki obiskujejo šolo v Angoli: 315 otrok na odru Doma glasbe

Celovec Mladinsko društvo IniciativAngola (IA) je 18. januarja vabilo na 19. dobrodelni koncert »Naša pesem za Angolo« v Domu glasbe v Celovcu. Sodelovali so številni otroški in šolski zbori, med drugimi zbor otroškega vrtca »Naš otrok«, šolski zbor Mohorjeve LŠ in šolski zbor Javne dvojezične LŠ 24, publiko, ponosne starše, babice in druge pa je pozdravil predsednik IA Hanzej Rosenzopf. Izkupiček koncerta je namenjen projektu »Vaška šola v Quitili«. IniciativAngola (IA) v celoti krije stroške ljudske šole, kar je približno 30.000 € na leto. »Šolo obiskuje okoli 300 otrok, zbiramo za njihovo malico, šolske potrebščine in za prevoz učiteljev do šole,« je povedala poslovodkinja IniciativAngola Marija Šeme-Bonizzi. Organizacijo koncerta je letos prvič prevzela podpredsednica IA Teresa Wakounig.

Projekt »Vaška šola v Quitili« lahko podprete tudi z botrstvom, na koncertu pa so zbrali lepo vsoto 4163 €.

Informacije: +43 676 / 8772 3461 oz. [email protected]