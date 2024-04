Srečanje otroških in mladinskih zborov v Škocjanu: Otroci radi pojejo

Približno 180 pevk in pevcev, dva mladinska in sedem otroških zborov, je minulo nedeljo, 21. aprila, nastopilo na srečanju otroških in mladinskih zborov v dvorani K3 v Škocjanu. Čudovit koncert pod geslom »poMLADnA Koroška« sta organizirala Krščanska kulturna zveza in SPD Vinko Poljanec iz Škocjana. V vlogi moderatorja je zbore predstavljal Christian Urak. Na koncu so vsi stopili na oder in zapeli skupno pesem »Pri nas na Koroškem«. »Skupaj s koncertom v Borovljah je na letošnjih dveh srečanjih sodelovalo 400 otrok, odmev je bil zelo pozitiven, vzdušje pa enkratno,« je vesela Gitti Neuwersch (50), sodelavka KKZ. Zbori so peli večinoma slovenske pesmi domačih skladateljev, pa tudi nekaj nemških in angleških. Otroški zbori so temelj uspešnih društev. »Samo če pojejo že otroci, lahko nastane mladinski zbor in kasneje se pevke in pevci včlanijo tudi v odrasle zbore,« je prepričana Neuwersch. Letos so otroci med koncertom sedeli v dvorani in zelo pozorno spremljali nastope drugih zborov, ploskali in peli zraven. Med številnimi obiskovalkami in obiskovalci je bila tudi Lenčka Kupper, avtorica neštetih otroških pesmi.