Slovenski kulturni praznik 2024: Preplet različnih vrst domače umetnosti

Preplet različnih vrst umetnosti je bil letošnjega 8. februarja, za slovenski kulturni praznik na Koroškem na vrhunski ravni. V dvorani iKulta v Celovcu so odlično sozvočje ustvarili tako kitara Janeza Gregoriča in orglice Arthurja Ottowitza kot pevski glasovi pevcev in pevk MePZ Podjuna Pliberk. Ozadje so krasile fotografije Stefana Reichmanna v oblikislideshowa na platnu, na katerem je bil zatem predvajan tudi kratki film Pogovor s preživelim/Talking to a Survivor Milene Olip. Ob glasbi, fotografijah in filmu je bila četrta predstavljena umetnost tudi pesništvo – Vera Wutti-Incko in Jana Haab sta doživeto prebrali nekaj svojih pesmi, na pobudo Amine Majetić pa je ob koncu prireditve vsa dvorana, okoli 120 obiskovalcev, zapela slovensko himno. Kaj pa misli o kulturi? Prispevali sta jih igralka in pevka Katarina Hartmann ter Amina Majetić, predsednica DSPA, ki je povedala, da so nastopajoči vsi prejemniki koroških kulturnih nagrad 2023. »To je bil tudi nekakšen idejni koncept današnje prireditve,« je povedal režiser Aleksander Tolmaier.Sledila je pogostitev s štruklji iz Zgornje Savinjske doline (ketering Štrukljifest) in nazdravljanje Prešernu.