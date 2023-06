Pred ljudsko šolo v Škofičah so v torek, 13. junija, odprli letošnji Kulturni teden v tržni občini Škofiče. Kakih 200 obiskovalk in obiskovalcev je bilo deležnih pestrega kulturnega programa in govorov na prostem. Preberite več: https://www.novice.at/kultura/kulturni-teden-2023-v-skoficah-kultura-dialog-in-enotnost-dezele-v-ospredju-otvoritve-kulturnega-tedna/