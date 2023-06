Pred ljudsko šolo v Škofičah so v torek, 13. junija, odprli letošnji Kulturni teden v tržni občini Škofiče. Kakih 200 obiskovalk in obiskovalcev je bilo deležnih pestrega kulturnega programa in govorov na prostem.

Predsednik SPD Edinost Škofiče Mitja Rovšek, škofiški provizor Joseph Lakkapamu in župan Škofič Thomas Wuksch

Trg 10. oktobra pred ljudsko šolo v Škofičah je tržna občina Škofiče preuredila in otvorila leta 2020. Istega leta so na pobudo SPD Edinost Škofiče na trgu postavili tri table v okviru razstave Na poti skozi čas, dokumentirajo pa jezikovne spremembe v Škofičah zadnjih 100 let. Razstavo je pripravila zgodovinarka Brigitte Entner, ki bo v soboto, 17. junija, ob 10.00 v okviru programa letošnjega Kulturnega tedna vodila po razstavi na več prizoriščih v občini.

Bogat kulturni spored

Podeželska mladina Škofiče

Kulturni teden so na omenjenem trgu slavnostno odprli v torek, 13. junija. Kulturni teden organizira Biro za narodno skupnost pri Koroški deželni vladi, Krščanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza. Soprireditelja letos sta tržna občina Škofiče in Slovensko prosvetno društvo Edinost Škofiče. Program otvoritve sta moderirala Danica Thaler-Urschitz in Hans Mosser, veterana podobnih prireditvenih konceptov, ki ciljajo na dialog, medsebojno razumevanje, enotnost in sožitje slovensko in nemško govorečih v deželi. Prvi so zapeli sosedje, Mešani pevski zbor Bilka iz Bilčovsa pod vodstvom Dominika Jurce. Poleg MePZ Bilka so nastopili tudi pevci moškega pevskega društva Liederkranz iz Škofič, moški kvartet Demonda, ansambel Praprotnice, tamburaška skupina Starabanda in podeželska mladina Škofiče.

Kulturni teden kot vehikel medsebojnega zbliževanja v deželi

Udeleženci prireditve so tudi med kratkim nalivom med prireditvijo ostali dobre volje.

Govorniki so bili gostitelj, župan Thomas Wuksch, poslovodja Krščanske kulturne zveze Martin Kuchling in deželni glavar Peter Kaiser. Vsi trije govorniki so koncept Kulturnega tedna, ki so ga pred 30 leti prvič imeli v Špitalu ob Dravi, kulturno posredovanje označili kot vehikel medsebojnega zbliževanja v deželi. Župan Wuksch je poudaril pomen dialoga in se potrudil tudi v slovenščini nagovoriti obiskovalce prireditve. Martin Kuchling je pod drobnogled vzel položaj slovenskega jezika v deželi v zadnjih 100 letih in dolgoleten odpor nemško govorečih sodeželanov do naše materinščine. Poudaril je, da »slovenščina ni jezik prišlekov«, ampak je skupaj s slovensko kulturo avtohton tisočleten del dežele, spoznanje o tem pa se »vedno bolj prebija v zgodovinsko zavest dežele«.

Mešani pevski zbor Bilka

Deželni glavar Peter Kaiser je podčrtal moč kulture pri premagovanju zgodovinskih nasprotij v deželi. Dejal je, da je bilo zmerom več združujočega, skupnega med nemško in slovensko govorečimi v deželi kot tistega, kar ločuje. Svoj dvojezični govor je Kaiser zaključil z besedami: »Videti, kako se to skupno razvija, me navdaja s ponosom, ne da bi ob tem pozabil, da je na številnih področjih ta razvoj še izostal.«

Ko je ob zvokih frajtonarce svoj zadnji ples odplesala podeželska mladina Škofiče, se je na trgu 10. oktobra ulilo kot iz škafa, a je bila otvoritev tedaj že tako rekoč pod streho. Organizatorji so daljnovidno poskrbeli za dežne pelerine, ki so prav prišle že med kratkim nalivom med prireditvijo. Pogostitev s prigrizki in pijačo je sledila v pokritem prostoru pred telovadnico ljudske šole.

Več slik najdete tukaj: Povezava