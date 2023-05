Štrikarice presenetile in navdušile publiko: Šmarješki catwalk

Katoliška prosveta je 30. aprila vabila v Šmarjeto v Rožu na prireditev »Sreča na volneni vrvici«. Ob treh popoldne so se v farni dvorani zbrale »štrikarice« iz Šmarjete, Šentjakoba in iz Sel, pa tudi tisti, ki so bili radovedni in so želeli videti, kaj so pridne roke ustvarile.