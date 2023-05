Štrikarice presenetile in navdušile publiko: Šmarješki catwalk

Katoliška prosveta je 30. aprila vabila v Šmarjeto v Rožu na prireditev »Sreča na volneni vrvici«. Ob treh popoldne so se v farni dvorani zbrale »štrikarice« iz Šmarjete, Šentjakoba in iz Sel, pa tudi tisti, ki so bili radovedni in so želeli videti, kaj so pridne roke ustvarile.

Alpake dajejo toplo volno.

V idiličnem vaškem jedru pri šmarješki cerkvi so obiskovalce pred župniščem razveselile prijazne in radovedne alpake z gostim kožuhom, iz katerega lahko spredemo volno. Na vrtu so obiskovalce pozdravile dijakinje petih razredov Slovenske gimnazije, ki so prodajale srečke, da bi udeleženci prireditve na srečelovu dobili enega od toplih volnenih izdelkov iz delavnice pridnih koroških pletilj. V polni farni dvorani je med obiskovalci za-vladalo napeto pričakovanje modne revije več kolekcij. Na odru sta publiko pozdravili Cvetka Mattes, ki je s sodelavko Rezko Partl na slovenskem oddelku Katoliške prosvete pristojna za izobraževanje dvojezičnih far, in Monika Novak-Sabotnik, ki je prireditev moderirala.

Župnik Elmar Augustin je napovedal edinstveno prireditev, kakršne šmarješka fara še ni videla. »Klobuk dol pred vsemi, ki si upajo stopiti pred publiko in pokazati rezultate lastne spretnosti. Videli bomo, da nikoli ni prepozno. To je pariški catwalk v šmarješki dvorani.« Gospa Wutte iz Šmarjete pa je še povedala, da je prvotno pobudo za srečanja šmarješke ustvarjalne skupine dal prav njihov župnik, ko so praznovali njegov rojstni dan.

Rosi Reinwald ročno prede volno na kolovratu.

Cvetka Mattes, ki večkrat vodi ustvarjalne delavnice in je tudi prispevala kreacije za modno revijo, je povedala, da so se pred pandemijo ženske v treh farah – v Šmarjeti, v Šentjakobu in v Selah – že dalj časa srečevale pod njenim vodstvom in pletle kolekcije iz volne. Nastali so modni šali, elegantna krila, topli puloverji, obleke, jope, kape, torbe … S korono so srečanja zamrla, da pa bi se dejavnost pletilj nadaljevala tudi med pandemijo, je Cvetka Mattes organizirala »Potujoči klopčič«. Pletiljam je izročila volno, one pa so iz te volne napletle ali nakvačkale majhne kvadrate. Iz več kot sto posameznih kvadratov so po pandemiji, ko so se pletilje spet lahko srečevale, sešile blazine, krila in odejo, te izdelke pa so namenile v dobrodelne namene. Po koroni so začele načrtovati večjo prireditev, da bi predstavile svoje kreacije in da bi izdelke iz volnenih kvadratov prodale na dražbi. Pridružile so se jim še dijakinje Slovenske gimnazije, saj so imeli delavnico pletenja tudi v šoli.

Za obiskovalce so pripravili posebno doživetje: predstavili so jim tradicionalno in že skoraj pozabljeno delo na kolovratu, ki ga je demonstrirala Rosi Rein-wald iz Globasnice, obiskovalci so se veselili s plesno skupino iz Sel, predvsem pa so občudovali kreativnost koroških »štrikaric«, nenavadne vzorce in uporabnost izdelkov. Ta modna revija je bila posebna tudi zato, ker so pletilje nastopile v vlogi manekenk in same predstavile svoje izdelke. To nalogo so odlično opravile. Seveda so za modni nastop pred občinstvom dobile nasvete iz »profesionalne roke«. Njihove priprave in nastop je namreč spremljala manekenka z mednarodnih odrov Tamara Sadnikar. Dekleta iz Slovenske gimnazije so povedala, da so vse pletilje s Tamaro vadile, kako je treba hoditi, in se počutile kot manekenke, ki jih trenira Heidi Klum, le da Tamara ni tako stroga.

Modni reviji je sledilo še druženje na vrtu, kjer so se slišale pohvalne besede, predvsem pa navdušenje žensk, ki jih je dogodek motiviral, da bi tudi same spet kaj spletle. Sproščenost ter nasmejani obrazi manekenk in obiskovalcev so dokazali, da pletenje pomirja in osrečuje.

Galerija: