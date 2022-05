Stefan Reichmann in Melina Kumer-Reichmann

Umetnost v slikah, umetniških izdelkih, kratkem filmu in fotografijah znanih umetnikov na Koroškem – Meline Kumer-Reichmann, Stefana Reich­manna in Hanzija Reichmanna. Glasba violine in kitare v živo, druženje in pogostitev. Vse to so doživeli obiskovalci k & k centra Šentjanž v petek, 29. aprila. Več lahko preberete v članku: Povezava