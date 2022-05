Umetnost v slikah, umetniških izdelkih, kratkem filmu in fotografijah znanih umetnikov na Koroškem – Meline Kume­r-Reichmann, Stefana Reich­manna in Hanzija Reichmanna. Glasba violine in kitare v živo, druženje in pogostitev. Vse to so doživeli obiskovalci k & k centra Šentjanž v petek, 29. aprila.

Vodja k & k centra Šentjanž Julija Schellander-Obid je izrazila navdušenje nad tako množičnim obiskom, kot ga že dolgo niso doživeli, izrekla je dobrodošlico vsem obiskovalcem in obiskovalkam razstave umetniških del Meline Kumer-Reichmann in fotografij Stefana Reichmanna in njegovega pokojnega očeta Hanzija Reichmanna. Za odlično instrumentalno glasbo v živo sta poskrbeli sestri Mira in Sara Gregorič – Duo Sonoma.

Sestri Gregorič kot Duo Sonoma

V enem prostoru so razstavljene Stefanove in Hanzijeve fotografije, v drugem pa umetniška dela, katerih avtorica je Melina. V vmesnem prostoru, v manjši sobi, na televizijskem zaslonu predvajajo kratek film s prizori, ki jih je posnel Hanzi Reichmann med letoma 1983 in 2004. Irena Destovnik, etnologinja in sodelavka Slovenske prosvetne zveze, nekdanja glavna urednica Koroškega koledarja, je ob predstavitvi Meline in Stefana ter omembi njunih dosežkov povedala, da ima v spominu prav sodelovanje s Stefanom pri Koroškem koledarju leta 2014, ko je zanj prispeval svoje fotografije Želuč. Poudarila je tudi, kar vedo vsi, ki poznajo Hanzija Reichmanna in njegove fotografije, in sicer da »imajo te največjo vrednost v tem, da natančno dokumentirajo tudi družbeno, kulturno in cerkveno življenje Želučanov in Bilčovščanov.« Posebnost Melininih del pa je, da z umetniškimi izdelki (ti spadajo v tekstilno umetnostno obrt in risbe) manifestira svoje ukvarjanje z ženskostjo, zakoreninjenostjo in trenutkom nastajanja. Drobni prepleti spominjajo na kokone, mehurje ali jajca.

Razstavljena dela so naprodaj, veliko ljudi je bilo zainteresiranih za nakup. Kumer-Reichmann o svojih umetniških izdelkih meni: »V središču mojega dela je notranji in zunanji proces oploditve, iniciacije. Metamorfoza od prvotnega semena do dejanskega bitja, vzcvetenje in življenje notranjih moči. Ovalni kamen uporabljam kot `platno biti`, ki je položeno v samo življenje in družbene strukture. Ker sem oba otroka rodila doma in me že od nekdaj navdihuje nežni svet rastlin, v svojem delu iščem nevidni trenutek izvora, kraj, kjer se vse začne.« In še mnenje Stefana Reichmanna o njegovih razstavljenih delih: »Pomladna svetloba in toplejše temperature so me spomladi leta 2020 ponovno zvabile, da sem v roke vzel kamero. Ker je virus obvladoval vse naše razmišljanje, sem se na sprehodih najprej podal v gozd, sčasoma pa tudi v središče vasi. Zaradi korone so ljudje delali in se šolali od doma, zato se je v domači vasi razvila čisto posebna dinamika. Dogajalo se je veliko več kot ponavadi, zato sem začel s kamero opazovati in dokumentirati vsakdanje življenje.«

Stefan Reichmann in Melina Kumer-Reichmann

Razstavo čudovitih del si lahko ogledate v k & k Šentjanžu vsak petek, 16.00–19.00, in soboto, 10.00–13.00, ali po predhodnem dogovoru po telefonu. V nedeljo, 22. maja, med 17. in 20. uro bosta prisotna na razstavi tudi avtorja Melina Kumer-Reichmann in Stefan Reichmann.