Praznovanje 80. obletnice Zveze slovenskih žena in mednarodnega dneva žena

Letošnji mednarodni dan žena in hkrati 80. obletnico Zveze slovenskih žena (ZSŽ) je organizacija praznovala minulo soboto, 11. marca, v Hiši kulture/farni dvorani v Železni Kapli, torej v kraju, ki je za ZSŽ velikega pomena. Prav v Železni Kapli je bila pred 80 leti ustanovljena predhodnica zveze, koroška Antifašistična fronta žena (AFŽ). Podpredsednica Zveze združenj borcev NOB Slovenija Ljubica Jelušič je imela slavnostni govor, kulturna recitatorka pa je bila domačinka, priznana pesnica in pisateljica Maja Haderlap. Goste je pozdravila predsednica Zveze slovenskih žena Daniela Topar, glasbeno pa je prireditev povezovala tamburaška skupina Tamika iz Železne Kaple. Za postrežbo v novi Hiši kulture je poskrbela ekipa SPD Zarja iz Železne Kaple. Golaž je skuhala ekipa gostilne Kovač z Obirskega.

Slovesnosti so se udeležili številni častni gostje, mdr.: državna sekretarka Vesna Humar z Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, generalni konzul v Celovcu Anton Novak, deželna poslanka Ana Blatnik, podpredsednica Zveze slovenskih organizacij Augustine Gasser, podpredsednica Slovenske prosvetne zveze Julija Schellander-Obid, županja trške občine Železna Kapla Elisabeth Lobnik, predsednik SPD Zarja Willi Ošina, predsednik Zveze slovenskih pregnancev Gregor Krištof, predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani Janez Stergar, predsednik taboriščnega odbora Ravensbrück Matjaž Špat, bivša predsednica slovenskega centra PEN Ifigenija Simonovič Zagoričnik, podžupan trške občine Železna Kapla Franc-Jožef Smrtnik, predsednik Zveze koroških partizanov Milan Wutte in predsednik Enotne liste Gabriel Hribar.