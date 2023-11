Ples dunajskega študentskega kluba: glasba, zabava in kritične besede za stoto obletnico

Dvorana Sofiensäle v tretjem dunajskem okraju je bila v soboto, 4. novembra, prizorišče klubskega plesa na katerega je vabil Klub slovenskih študentk*študentov na Dunaju ob 100. obletnici. Obiskovalce so v preddverju prizorišča pozdravile glasbenice zasedbe Noreia String Quartet. Zapel je klubski zbor kateremu so se pridružili tudi bivše pevke in pevci zbora. Za ples sta igrali skupini Gedore in Bališ. Polnočni vložek pa so oblikovali študenti in študentke. Posebo presenečenje je bil nastop skupine Roy de Roy. Nastopi skupine s pevcem Nikolajem Grilcem so redki. V nagovoru so študenti zahtevali, da se jih posluša in jemlje resno. V jutranjih urah se je dogajanje prestavilo v klubske prostore v Mondscheingasse.

Slike: Stefan Reichmann