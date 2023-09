V ponedeljek, 25. septembra, sta nas na uredništvu Novic obiskala dva razreda Slovenske gimnazije: 3.b in 4.b. Dijakinje in dijaki trenuntno v sklopu šolskega projekta »Teden koroških Slovenk in Slovencev« spoznavajo ustanove in medije koroških Slovenk in Slovencev. Našim gostom smo predstavili zgodovino tednika Novice in jim pokazali način dela novinarjev v letu 2023. Spremljavalki razredov sta bili profesorici Danijela Mišić in Simone Steharnig. Hvala za vaš obisk!