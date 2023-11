Vse se je začelo z idejo režiserke Brede Varl, končalo pa z veliko smeha in bučnim aplavzom v celovški Tischlerjevi dvorani. Nastopajoči, med katerimi so nekateri na oder stopili že sedmič, so v ponedeljek, 23. oktobra, moderirali, plesali, peli in lutkali. Vse to pa brez kakšne izstopajoče glavne vloge.