Vse se je začelo z idejo režiserke Brede Varl, končalo pa z veliko smeha in bučnim aplavzom v celovški Tischlerjevi dvorani.

Nastopajoči, med katerimi so nekateri na oder stopili že sedmič, so v ponedeljek, 23. oktobra, moderirali, plesali, peli in lutkali. Vse to pa brez kakšne izstopajoče glavne vloge. V pogovoru je režiserka Breda Varl dejala, da se ji zdi prav, da so pri tako vsestransko nadarjeni skupini vsi enaki. Na odru so mladi Celovčani parodirali Evrosong. Kakor pri pravem Evrosongu je na koncu prikazanih glasbenih in plesnih točk morala odločati o zmagovalcu publika. Pri premieri sta odločanje o zmagovalcu prevzeli prvi dve vrsti publike. Toda pri preštevanju je prišlo do zmešnjave. Da pa to ni hudo, saj bo ta zmešnjavica hitro spet pozabljena, so igralke in igralci zapeli v zaključni pesmi, ki jo je uglasbila Katarina Hartman. Zamisel režiserke je bila, da prikaže, kako v našem hitrem svetu velja samo zunanji blišč. To je na odru poskusila prikazati na humoren način s parodijo Evrosonga, kjer šteje samo zunanji vtis in ne vrednote posameznika. Ingo Wrolich (12) in Lina Kropiunik (10) sta po premieri povedala, da je bilo pri tej igri važno le to, da se zabavajo na odru in pokažejo to, kar znajo. Zabavali in uživali pa niso le nastopajoči, temveč vsa dvorana. To se je zrcalilo v neštetih nasmehih med igro in z bučnim aplavzom na koncu.

Premiera del 70-letnice SKD Celovec

Premiera je bila del bogatega programa ob 70. obletnici SKD Celovec, ki se bo v nedeljo, 5. novembra, ob 10.30 nadaljeval z otroškim programom Stena Vilarja v celovškem Pastoralnem centru.

Več slik: novice.at/premskdcel