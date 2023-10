Gledališka šola teater.šentjanž: Potovanje okoli sveta

Gledališka skupina teater.šentjanž z režiserko Niko Brgant

V k&k centru v Šentjanžu je bila v petek, 13. oktobra, nadvse simpatična otroška gledališka predstava Enkrat okoli sveta v režiji Nike Brgant ob mentorstvu Sare Knafl in s svetovalcem za gib Igorjem Sviderskim. Okoli sveta so na odru potovale dekleta Kalina Dimitrova-Wutti, Aylen Gomez, Neva Kert, Neva Kušej, Helena Obid, Mira Ogris in med njimi tudi en fant: Ilja Kert. Ideja za zgodbo se je porodila na gledališki delavnici v Ankaranu. »Ideja za to predstavo je prišla od otrok, ker so si zaželeli iti okrog sveta. Že lansko leto je Ilja rekel, da bi rad govoril francosko, o tem smo veliko razmišljali in prišlo je do tega, da bi pač šli okrog sveta. Da bi tudi lahko govoril francosko vmes,« nam je zaupala režiserka. Države so si izbrali sami, zanimivosti, ki jih predstavljajo, pa so predvsem tiste, ki so njim osebno blizu.

Avanturistično, z mnogimi dogodivščinami prikazana predstava ima več kratkih prizorov, med katerimi se prestavljajo otroci (pravzaprav potujejo iz ene države v drugo) s pomočjo portala. V Italiji si ogledajo cirkuško točko, v Franciji naročijo kavo, jagodni sok in sladoled, na Irskem doživijo izjemen koncert glasbene skupine, v Ameriki jedo hot dog in bežijo pred policaji, iz sumljive Mehike preidejo v plesočo Brazilijo, kjer prikažejo njihov nacionalni šport capoeiro – borilno veščino, skrito v plesnih korakih. Ko imajo Brazilije dovolj, se odločijo za naslednjo destinacijo: Japonsko. Tam osvojijo Konichiwa kot pozdrav za ‘dober dan’ in prikažejo cel šov kuharske oddaje s sušiji. Predstavijo odlično idejo za nov, kreativen, kajpada sladek suši. V Južni Koreji, državi največjih zabaviščnih parkov, gredo na vlak smrti in ob premetavanju levo-desno uživajo v adrenalinski dogodivščini. Iz Indije, v kateri jim krava, za Indijce sveta žival, prekriža pot na cesti, potujejo skozi portal v Afriko, kjer velik lev vlada živalim in požre opico za opico. V Grčiji se pri­pravljajo na »najlepše počitnice na najlepši plaži, kjer je najboljša mivka za grajenje peščenih gradov«, a imajo kmalu dovolj drage koruze na plaži in peska v očeh, zato se odpravijo v Slovenijo. Kljub poskusu, da bi do tja kar odplavali po morju, se pravi čas streznijo in uporabijo svojo čarobno stvar: portal. Ko prispejo, doživijo košarkarsko tekmo, kjer se pomerita ekipa Slovenija proti ekipi Slovenija, zmaga Slovenija – kakorkoli nesmiselno se to že sliši, pa je toliko bolj prizemljen zaključek: »Hvala, da ste bili z nami. Zdaj pa je čas, da gremo spet v Avstrijo na wienerschnitzel in peteršilj krompir.«

Mladi igralci gledališke šole teater.šentjanž so bili v nastopanju zelo povezani, pogumni in kljub kakšni manjši zmoti so bili sproščeni v igranju in izvirni v popravkih. »V bistvu smo se res imeli lepo – celo naše potovanje je bilo pre­krasno in mislim, da se je to videlo na predstavi,« je dodala Brgant, ki je tudi pohvalila gledališko delavnico v Ankaranu kot izvrstno izkušnjo.