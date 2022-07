Veliko ljudi se je udeležilo 43. Pohoda na Komelj

Zveza koroških partizanov in Slovensko prosvetno društvo Edinost iz Pliberka sta v nedeljo, 17. julija, vabila na 43. Pohod na Komelj. Pohodniki so se ob 9.30 zbrali pred Kulturnim domom v Pliberku, po 7 km dolgi poti so prispeli na Komelj, kjer ob cesti pri Cimprcevi domačiji stoji spomenik za padle borce Domnove čete. Pobudnik tega spominskega pohoda je bil Lipej Kolenik, že vrsto let ga organizira skupina okoli podpredsednice ZKP Mojce Koletnik. Ob spomeniku je bila nato spominska pobožnost, sveto mašo je daroval pater Andrej Lampret, spregovorili so predsednik ZKP Milan Wutte, Mojca Koletnik, Franc Kuežnik, Helena Verdel in pliberški referent za kulturo Marko Trampusch. Sledilo je družabno srečanje, za izvrstno pogostitev so poskrbeli članice in člani organizacijskega komiteja »Pohod na Komelj«. Letošnjega Pohoda se je udeležilo približno 700 ljudi.