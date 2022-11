Katoliško prosvetno društvo Planina Sele je bilo ustanovljeno leta 1902 in je eno najstarejših kulturnih društev na Koroškem. Odbornice in odborniki so osrednjo proslavo »Srce na soncu« ob visokem jubileju priredili preteklo nedeljo, 20. novembra, v selski kulturni dom pa je privabila številne goste iz domovine in tujine. Na odru in za njim je aktivno sodelovalo okoli 70 ljudi vseh starosti, to pa je več kot desetina Selank in Selanov.