40 let skupine akzent: 1760 vaj, 600 nastopov in 98 posnetih pesmi

Ob idiličnem Dobniškem jezeru je skupina v soboto, 24. junija, s festivalom praznovala 40. obletnico obstoja. Navzoče sta v obeh deželnih jezikih pozdravila Marko Ressmann in Daniel Kelich. Res je, prireditev ni bila klasičen koncert – nudila je kulinariko gostišča Seerose (glej predstavitev gostišča na strani 6), otroški spored z barvanjem kamnov in s sladkimi palačinkami, nastop gledališke skupine SKD Jepa-Baško jezero (igra »Deseti brat drugič«, režija Alenka Hain), fotoboks, animacijo za obiskovalce in obiskovalke po navodilih Jake Strajnarja in seveda mnogo glasbe, nastopila sta še skupina mladi akzent, ki jo vodi Veronika Lesjak, in tamburaška skupina Koprive, katere člani so del hrvaške manjšine na Madžarskem. Preberite več: https://www.novice.at/kultura/glasba/40-let-skupine-akzent-600-nastopov-velike-druzine-izpod-jepe/