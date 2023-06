Tudi pevci in pevke skupine akzent so stopili pred fotoboks.

1760 vaj, 600 nastopov, 98 posnetih pesmi na 9 zgoščenkah in kasetah je bogata bera delovanja skupine akzent, ki je minulo soboto, 24. junija, vabila na festival ob Dobniškem jezeru.

Kdo prebira izjave pevk in pevcev v glasilu SKD Jepa-Baško jezero, bere, da je skupina akzent za mnoge kot mnogočlanska družina, ki jo združuje veselje in volja do skupnega petja.

Zapele in čestitale so tudi pevke mladega akzenta.

Ob idiličnem Dobniškem jezeru je skupina v soboto, 24. junija, s festivalom praznovala 40. obletnico obstoja. Navzoče sta v obeh deželnih jezikih pozdravila Marko Ressmann in Daniel Kelich. Res je, prireditev ni bila klasičen koncert – nudila je kulinariko gostišča Seerose (glej predstavitev gostišča na strani 6), otroški spored z barvanjem kamnov in s sladkimi palačinkami, nastop gledališke skupine SKD Jepa-Baško jezero (igra »Deseti brat drugič«, režija Alenka Hain), fotoboks, animacijo za obiskovalce in obiskovalke po navodilih Jake Strajnarja in seveda mnogo glasbe, nastopila sta še skupina mladi akzent, ki jo vodi Veronika Lesjak, in tamburaška skupina Koprive, katere člani so del hrvaške manjšine na Madžarskem.

Nastop gledališke skupine SKD Jepa-Baško jezero je navdušil.

Ob jubilejih seveda čestitke in priznanja ne smejo manjakati: Anica Lesjak-Ressmann, ki od leta 1983 z veliko zagnanostjo vodi skupino, je od Javnega sklada republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) prejela zlato jubilejno priznanje za večdesetletno, izjemno uspešno delovanje na področju ljubiteljske kulture.

Tomaž Simetinger je predal Anici Lesjak-Ressmann zlato jubilejno priznanje JSKD.

Predsednik KKZ Janko Krištof je jubilejna priznanja KKZ predal Antoniji Resmann, Michaelu Ressmannu, Danielu Kelihu in Marjanu Gallobu. Večer, ki je privabil nad 300 obiskovalcev, se je končal ob tabornem ognju in zvokih tamburaške skupine Koprive.

Otroci so uživali ob risanju.

