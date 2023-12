70 let SKD Celovec: Jubilejni koncert

Pod geslom pisan Celovec je Slovensko kulturno društvo Celovec svojo 70-letnico obstoja praznovalo kar celo leto 2023: Med letom so v Celovec povabili Slovenski oktet, društvena lutkovna skupina »Mladi Celovčani« je naštudirala igro, organizirali so kuharski tečaj in še bi lahko naštevali. Prav poseben pa je bil jubilejni koncert, ki je bil v sredo, 13. decembra, v Tischlerjevi dvorani celovške Mohorjeve. Leta 1953 sta društvo ustanovila Pavle Zablatnik in Karl Rojšek, društvo pa od jeseni 2020 vodi Rojškova pravnukinja Natalija Hartmann. Na koncertu je bila kar v dveh vlogah: kot predsednica je pozdravila številne goste in nastopajoče, kot članica vokalne skupine »Hartmann’ce« pa je skupaj s sestrama Simono, por. Mandl, in Katarino zapela tudi sama. Bučen aplavz so poželi še Tonč Feinig, Darja Čertov in Tamika, Helena Gregorn in Tomaž Boškin ter Katarina Hartmann s skupino Jasa. Na prikupen način je skozi večer vodila Monika Novak-Sabotnik.