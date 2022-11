Ledinska in hišna imena so del narodnega kulturnega bogastva, zato je občina Sele v sodelovanju z Slovenskim narodopisnim inštitutom Urban Jarnik pripravila nov dvojezični pohodniški zemljevid, kjer so poleg krajevnih imen zbrana tudi ledinska in hišna imena. Ob predstavitvi zemljevida so v Selah praznovali tudi 50 let pobratenja selske občine z občino Škofja Loka.