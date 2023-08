Močne padavine so povzročile poplave na Koroškem

Poplavljen Pliberk in okolica. Padavine so povzročile poplave po mnogih krajih Koroške. Za Libuče pri Pliberku še naprej velja alarm civilne zaščite. Za druge kraje mdr. Železno Kaplo pa velja opozorilo civilne zaščite. Prebivalci naj ostanejo doma. Hvala vsem gasilcem in vsem, ki pomagate na terenu. Slovensko prosvetno društvo Trta je odpovedalo dalmatinski večer v Žitari vasi. Vstopnice ostanejo veljavne za leto 2024. Zaradi ekstremnih vremenskih razmer je tudi Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov odpovedala Kmečki praznik v Galiciji, novega termina ne bo.