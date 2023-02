Otroški pust prvič v organizaciji mladine SPD Radiše

Okoli 50 otrok z Radiš, pa tudi iz širše občine Žrelec in iz bližnjih okoliških krajev, je v nedeljo, 19. februarja, v kulturnem domu uživalo v pustnem popoldnevu s plesi, ugankami, spretnostnimi igrami in krofi. Dve leti zaradi pandemije društvenice in društveniki SPD Radiše niso izvedli otroškega pustnega plesa. V tem času se je zgodila menjava generacij, saj sta Heidi Lampichler in Tatjana Tolmaier, ki sta dolga leta organizirali otroški pustni ples, letos samo še z nasveti stali ob strani mladini SPD Radiše. Mladina, maskirana v palčke, je po besedah Aleksandra Tolmaierja prvič „od A do Ž“ pripravila in izvedla program otroškega pustnega plesa, ki je letos potekal na temo znanih pravljic. Otroci so na sedmih postajah reševali uganke, prebirali fižolčke kot Pepelka, risali pravljične motive, tekmovali v spretnostnih igrah itn. Postaj, na katerih so otroci zbirali točke za končni žreb nagrad, je bilo sedem. A tudi tisti, ki niso bili izžrebani, niso ostali praznih rok, saj so prijazni škrati med njih razdelili sladkarije. Mlade maškare so se posladkale še s pustnimi krofi, nato pa so se s sladkornim pospeškom okrepljene razbežali po dvorani in okolici kulturnega doma.