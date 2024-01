Kmečki ples je privabil vse generacije v Pliberk

Tudi letos je Kmečki ples privabil vse generacije kmetic in kmetov ter drugih gostov v Pliberk, obiskalo ga je več sto ljudi. Osrednji družabni dogodek v Podjuni se je 20. januarja vršil v tamkajšnjem Kulturnem domu, na plesišče pa je kot vsako leto vabila Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov. Višek je bil velik kmečki srečolov, letos s 850 kmečkimi nagradami, klobasami, salamo, »špehom«, domačim kruhom, moko in velikimi kmečkimi košarami. Za plesno glasbo je poskrbel ansambel Igor in zlati zvoki, prej pa je kantavtor Pepej Krop zapel nekaj komadov s svoje nove zgoščenke Tako me ljubiš. Na ples je prišlo kar več županov bližnih občin, to so bili pliberški župan Stefan Visotschnig, Wolfgang Stefitz iz Dobrle vasi ter bistriški župan Hermann Srienz. Uspelega plesa so se veselili zbornični svetniki SJK Marjan Čik, Stefan Domej, F. J. Smrtnik, Franc Baumgartner, podžupana Vladimir Smrtnik in Daniel Wriesnig, mestni svetnik Marko Trampusch, predsednik SGZ Benjamin Wakounig, občinska odbornica Doris-Grit Schwarz in predsednik Kluba prijateljev lova Janez Kaiser. Videli smo še ravnateljico LŠ Globasnica Veroniko Terbuch, predsednico Kmečke izobraževalne skupnosti Marinko Mader-Tschertou, zdravnico Heleno Domej in mnoge druge.