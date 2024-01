Slovensko prosvetno društvo Radiše je včeraj, 19. januarja, vabilo na tradicionalni Radiški ples. Številni gostje od blizu in daleč so v kulturnem domu na Radišah uživali in plesali do pozno v noč po taktu Tria Tomaža Boškina. Šank s koktejli je bil ves večer zaseden. Višek večera je bila tombola z 20 nagradami. Med drugim so žrebali televizor, doborte domačih kmetov in dobropis v vredonsti 400 € za velnes.