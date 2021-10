Ob začetku šolskega leta 2021 je prof. Monika Novak-Sabotnik za učence Slovenske gimnazije ponovno zasnovala Teden koroških Slovenk in Slovencev. V tem tednu dijakinje in dijaki na delavnicah in izletih spoznavajo slovenske ustanove, umetnice in umetnike ter znanstvenice in znanstvenike, hkrati pa ob teh srečanjih mladi iščejo svojo identiteto. Minuli petek sta dva razreda obiskala tudi naše uredništvo.