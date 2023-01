Mladinsko društvo IniciativAngola in Pastoralni center za Slovence sta 19. januarja vabila na 18. dobrodelni koncert »Naša pesem za Angolo« v Domu glasbe v Celovcu. Izkupiček koncerta (3300 €) je namenjen projektu »Vaška šola v Quitili«. Sodelovali so številni otroški in šolski zbori, med drugimi zbor otroškega vrtca »Naš otrok«, šolski zbor Mohorjeve LŠ in šolski zbor Javne dvojezične LŠ 24.