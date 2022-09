Dijakinje in dijaki Slovenske gimnazije na obisku v uredništvu Novic

Danes opoldne so nas v uredništvu Novic obiskali dijaki in dijakinje 3.C in 5.A razreda Slovenske gimnazije. Izkušeni kolega Janko Kulmesch je učenkam in učencem orisal zgodovino našega časopisa, od Kronike do Našega tednika in Slovenskega vestnika, ki sta bila leta 2003 združena v tednik Novice. Urednik Simon Rustia je predstavil šolski časopis Podmornica in tehnično ozadje nastajanja časopisa. Glavni urednik Sebastjan Trampusch je predstavil aktualno delovanje uredništva. Nazadnje so gostje opravili kratek test oz. anketo. Tako smo izvedeli, da večina dijakinj in dijakov Novice spremlja po Instagramu, kar nas zelo veseli. Do obiska je prišlo v okviru projekta »Teden koroških Slovenk in Slovencev«, dijake sta spremljali profesorici Monika Novak-Sabotnik in Magdalena Kulnik.