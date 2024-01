Podjunski ples je privabil mnogo domačinov in gostov

Po treh letih pavze se je včeraj, v soboto, 13. januarja pri Šteklu v Globasnici spet odvijal Podjunski ples. Navzoče je pozdravila predsednica SKD Globasnica Maria Markitz. V pozdrav je zapel mešani pevski zbor Peca pod taktirko Petre Straunik. Za ples je zaigral ansambel Rosa s pevcem Petrom Grillizem. Ples je privabil mnogo domačinov. Prišel pa je tudi prvi predsednik slovenske vlade Lojze Peterle. Ta je stopil na oder in zaigral dve pesmi na orglicah. Mladina se je zabavala v kletnih prostorih. Društveniki pa so pripravili bogat srečolov. Zmagovalcem tombole je čestital župan Globasnice Bernard Sadovnik. Na ples so prišli še predsednik NSKS Zdravko Inzko, poslovodeči tajnik Slovenske športne zveze Marko Loibnegger in Mirjam Polzer-Srienz, namestnica vodje Biroja za slovensko narodno skupnost pri koroški deželni vladi.