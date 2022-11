V Dobrli vasi so predstavili novo zgoščenko z izborom božičnih pesmi

V napolnjeni dvorani dobrolskega kulturnega doma so članice in člani pevskih skupin Slovenskega prosvetnega društva SRCE v petek, 25. novembra, predstavili božične pesmi, katere so posneli na novo CD. Nastopali so otroški zbor Srčki pod vodstvom Simone Haschej, mladinski zbor Sweethearts, ki ga vodita Paula Schein-Kontschitsch in Sonja Woschitz ter MePZ Srce pod vodstvom Tanje Kramer. Predsednica SPD Srce Gitti Neuwersch je bila vesela, da so projekt lahko po treh letih uspešno zaključili. Novo zgoščenko lahko kupite pri društvenicah in društvenikih ter v Mohorjevi knjigarni.