UNIKUM & Kombinage: Projekt HOV?! na Vožnikovi domačiji na Reki: Prapor Rdeče armade v Rožu

Na skrajnem jugovzhodnem delu vasi Reka, ki mu domačini pravijo Voh, stoji stoletna Vožnikova domačija. Njen lastnik je pred kratkim postal krajinski arhitekt Hannes Gröblacher, zadnja prebivalka kmečke domačije je bila njegova babica. Umetniki iz kolektiva Kombinage so se skupaj s poslovnima in umetniškima vodjema UNIKUMA Alino Zeichen in Nikijem Meixnerjem ter znanstveniki celovške univerze od lanskega leta posvečali raznolikim družbenim, ljudsko-kulturnim, jezikovnim, gospodarskim in tudi osebnim depozitom in plastem, ki so se v desetletjih in stoletjih nabrali na tej opuščeni kmetiji v Rožu. Analizirali so članke iz starih revij in časopisov, najdenih na Vožnikovi domačiji, z detektorjem iskali in tudi našli kovinske fragmente preteklih dogajanj v kraju, se posvetili nekdanji kulturi bivanja, med drugim črni kuhinji, v kateri občasno Hannesova mama še speče kruh, razkrili in okrasili so steno skednja ter v hlevu pripravili inštalacijo, navrh pa še med skednjem in hlevom postavilipribližno dva metra velik, v nebo uperjen kazalec. Med najbolj zanimive najdbe gotovo sodi kovinski vrh prapora Rdeče armade s srpom in z zvezdo, saj je prapor v vojaštvu tisti rekvizit, ki ga vojaki ne dajo prostovoljno od sebe. Poleg tega Rdeča armada ni nikoli vkorakala na Koroško, tako da je prapor po sklepanju zgodovinarja Klausa Schönbergerja do makadamske ceste v Vohu v bližini Vožnikove domačije najverjetneje prispel s Titovimi partizani. Morda pa v Vohu najdeni prapor označuje tisti trenutek, ko se je partizanska vojska, ki je bila do konca vojne zelo pisano opremljena, konstituirala kot redna vojska novonastale Socialistične federativne republike Jugoslavije z lastnimi uniformami in emblemi? V tem primeru bi bilo razumljivo, zakaj so prapor sicer zavezniške, a tuje vojske pustili za sabo. Samo eno popoldne je imelo okoli 100 ljudi na voljo, da si ogleda in pusti delovati nase razsrediščeno inštalacijo na opuščeni kmetiji in okoli nje. Organizatorji se trenutno še odločajo, ali bodo rezultate interdisciplinarnega, umetniško-znanstvenega projekta HOV?! v prihodnje javnosti predstavili v obliki publikacije ali razstave v Celovcu.