Argentinski večer v Selah sprva brez elektrike: Eletrika nazaj med recitalom

Program Argentinskega večera v Selah je obsegal razstavo fotografinje Lučke Oblak Čop, nastope MePZ Sele, Okteta Suha in Kvinteta bratov Smrtnik, pa tudi recital mladih Slovencev iz Argentine, absolventov srednješolskega tečaja slovenščine. Ti trije koroški pevski sestavi so pred kakima dvema desetletjima – Bratje Smrtnik leta 1996, Selani leta 1998, Oktet Suha pa leta 2009 – uživali v gostoljubju Slovencev v Argentini, ki se ga še danes spominjajo ne samo po izredni prisrčnosti gostiteljev, temveč tudi po živosti slovenskega jezika in kulture 13 tisoč kilometrov stran od Slovenije. Posebej fotografski razstavi je na začetku slabo kazalo, saj so bile Sele ob začetku prireditve zaradi posledic neurja brez elektrike. A se je tudi elektrika pravočasno, ravno pred trdo temo, ob plesnem recitalu mladih Slovencev iz Argentine vrnila v Sele in farni dom. S tem recitalom so mladi predstavili deželo pod Južnim križem, v kateri živijo, pa tudi najmanj dve identiteti, ki ju nosijo v srcu. Občinstvo si je nato ogledalo razstavo Utrinki življenja v Buenos Airesu, na kateri Lučka Oblak Čop poleg življenjskih prelomnic (nosečnost, poroka, rojstvo, starost) predstavlja portrete članov slovenske skupnosti v Argentini.