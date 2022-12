Prireditev KPD Šmihel: Adventno petje v farni cerkvi Šmihel za dober namen

Katoliško prosvetno društvo Šmihel je minulo nedeljo, 11. decembra, vabilo na adventno petje v farno cerkev Šmihel. Nastopili so šolski zbor Evropske šole Šmihel pod vodstvom Dagmar Dumpelnik-Prasenc, Mešani pevski zbor Gorotan pod vodstvom Alberta Krajgerja ter sestri Miriam in Anja Smolnik. Samuel Trap je med pesmimi podal adventne misli, med drugim je recitiral pesmi Toneta Pavčka. Predsednik KPD Šmihel Silvo Jernej se je na koncu zahvalil vsem nastopajočim in publiki. Zbrane prostovoljne prispevke bodo darovali koroški Karitas, ki jih bo namenila družinam v stiski. Novo leto bodo pozdravili z glasbo in gledališčem. 5. januarja 2023 ob 19.30 vabijo v obnovljeno farno dvorano Šmihel. Na odru bosta impro-teater skupina »KUD KIKS« iz Kranja ter glasbenik Michael Erian & band.