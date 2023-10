Otroška skupina KKD Vogrče in okolica vabila na premiero Hop v pravljico: Odslej si bodo gotovo vsi umili roke

Režiserka Tea Kovše je pred predstavo morala razporejati občinstvo v farovžu v Vogrčah, da je izkoristila vsak centimeter dvorane. Ko je mojster za luč in ton Ivo Müller zatemnil dvorano, se predstava ni začela na odru, temveč v zadnji vrsti.

V zadnjih vrstah publike je sedel tudi avtor predstave Hop v pravljico Tomaž Lapanje Dekleva, ki je besedilo napisal pred več kot 20 leti. Neverjetno močni občutki so ga prevevali, ko je videl uprizoritev mladih, ki so morali vstopiti v pravljični svet zato, ker si pred kosilom niso umili rok. Na humoren način so se prebili skozi tri klasične pravljice (Sneguljčica, Rdeča kapica ter Janko in Metka) spet nazaj v pravi svet, kjer so spoznali, da si morajo umivati roke, da se jim kaj takega nikoli več ne bi zgodilo. Po premieri je avtor igre prišel za oder ter vsem čestital za uprizoritev, saj je v tej igri pred leti tudi sam igral, in vsakemu podaril v spomin svojo slikanico. Od prve vaje na začetku maja do premiere minulo soboto, 21. oktobra, je 14 igralk in igralcev iz Vogrč in bližnje okolice naštudiralo igro, ki je pri premieri poskrbela za veliko smeha. Rekvizite, ki so krasili oder in farovž, so izdelali nastopajoči v okviru celodnevne delavnice ter ob znatni pomoči članic in članov vogrškega društva. Pri tem so se trudili uporabiti predvsem karton, ki je bil že v uporabi, je v pogovoru razložila kostumografinja Katarina Zalar. Režiserka Tea Kovše je mladim preko igre poskusila posredovati načelo, da če se ne držijo navodil, se stvari zakomplicirajo, kakor se je to zgodilo v predstavi, ko si niso umili rok. Predsednica društva Verena Jamer je poudarila pomembno vlogo gledališke dejavnosti pri ohranjanju jezika. Zaskrbljeno opaža, da v vasi in okolici vedno manj otrok govori slovensko. Zato poziva starše, naj kljub temu, da imajo mladi veliko dejavnosti, spodbudijo svoje otroke, da se včlanijo v gledališko skupino.

Spredaj z leve: Anna Lena Polesnig, Tine Godec, Kaja Kerbitz, Laura Sakač Poprask, Chris Bec, Tara Vuković, Gabriel Zidej, Michael Prutej; zadaj z leve: Katarina Zalar (kosumografinja), Verena Jamer (mentorica), Lena Godec, Lia Košutnik, Tea Kovše (režiserka), Lia Müller, Maximilian Prutej, Rafael Zidej, Martin Enzi (mentor in igralec) in Florian Zidej.

Julija spet predstava na prostem

V Vogrčah bodo naslednje leto v drugi polovici julija zopet uprizorili tradicionalno igro na prostem. Uprizorili bodo komedijo, ki jo bo režirala Alenka Hain. Z bralnimi vajami pa bodo začeli decembra.