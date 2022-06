Oder 73: Franc Kuežnik in Walter Juwan že 60 let na odrskih deskah 

V četrtek, 2. junija, so Jožko Hudl in člani »Odra 73« vabili v Kulturni dom Pliberk na prireditev ob 60-letnici gledaliških nastopov igralcev Franca Kuežnika in Valterja Juwana. Prireditev so razširili še na obletnico Odra 73. Za to obletnico so posneli film (Miha Dolinšek), v katerem se Juvan in Kuežnik v pogovoru z Vero Sadjak spominjata začetkov njune že dolgih šestdeset let trajajoče poti po odrskih deskah. Nastopal je legendarni ansambel Bellamies, ki je »Oder 73« spremljal ob kabaretih, navrh sta Franc Kuežnik in Valter Juvan še zaigrala kratek gledališki prizor. Vabljeni so bili vsi akterji (okoli 100), ki so v zadnjih petdesetih letih sodelovali pri prireditvah »Odra 73«. Božo Hartmann je igralcema v imenu Slovenske prosvetne zveze izročil zlato priznanje.